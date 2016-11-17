Санкт-Петербург, 17 ноября, 2016, 14:45 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге повышение стоимости проезда в общественном транспорте на 10 рублей с 2017 года связано, в том числе, с подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил начальник управления тарифного регулирования комитета по тарифам Игорь Денисов, передает сегодня, 17 ноября, корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

На данный момент, согласно проекту бюджета, с 2017 года жетон на метро подорожает с 35 до 45 рублей, разовая поездка на общественном транспорте — с 30 до 40 рублей. Стоимость проездных билетов и «Подорожника» вырастет на 7,7%. «Это прогнозируемый уровень потребительских цен на 2017 год, исходя из которого и формировался бюджет Петербурга», — пояснил Денисов. Субсидия общественному транспорту из бюджета с учетом этих тарифов составит 28 млрд рублей.

Окончательное решение по тарифам примут до 20 декабря. «До этого срока мы, в конечном итоге, сформируем величину экономически обоснованного тарифа с учетом дополнительных расходов, которые в следующем году обязаны понести перевозчики, связанных с обеспечением безопасности пассажиров и подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018 года и Кубку конфедераций 2017 года, а также ряда других общегородских мероприятий, которые, в том числе, учитываются в составе расходов перевозчиков. На данный момент, предварительный расчет сформирован, и упомянутый уровень тарифов как раз обеспечивает эти цели», — сказал Денисов.

Он утверждает, что комитет по тарифам запросил исчерпывающие данные от «Пассажиравтотранса», «Горэлектротранса» и ГУП «Петербургский метрополитен» о статьях их расходов и обосновании необходимых тарифов. Как сообщил начальник отдела комитета по транспорту Алексей Пятаков, в 2016 году себестоимость проезда на метро в Петербурге составляла за первые девять месяцев 40 рублей 64 копейки, себестоимость поездки на наземном электротранспорте — 36 рублей 30 копеек, на автобусе — 35 рублей 48 копеек. В следующем году, по мнению Смольного, себестоимость жетона на метро будет составлять 47 рублей, поездки на трамвае или троллейбусе — 41 рубль 90 копеек, на автобусе — 40 рублей.

По словам Пятакова, в следующем году планируется увеличить количество общественного транспорта на социальных маршрутах на 5,6%, а именно продумать маршруты на дополнительных 9,1 млн км: в Петербурге откроются пять новых автобусных маршрутов, а также изменятся трассы 21 существующего маршрута. Еще на 22 автобусных маршрутах будут сокращены интервалы движения. Напомним, ранее губернатор Георгий Полтавченко заявил, что, по его мнению, большинству петербуржцев «по плечу» удорожание стоимости разового проезда на 30%. На Марсовом поле 19 ноября в 13:00 пройдет митинг против повышения тарифов на общественный транспорт. Акция согласована с властями.