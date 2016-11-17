Екатеринбург, 17 ноября, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Екатеринбургский бар «Огонек» стал первым заведением, внявшим предложению премьер-министра России Дмитрия Медведева и заменившим наименование кофе «американо» на «руссиано». Об этом сообщается на странице бара в Facebook.

Эдуард Мане. Бар в Фоли-Бержер. Этюд. 1882

Переименованию подверглись также другие «неполиткорректные» позиции меню — их названия стали «патриотичными». Кроме того, на такие позиции предусмотрена специальная скидка.

Так, виски Jack Daniel's стал называться «Жора Денисов», виски American Honey превратились в «Сладкую Россию», а коктейли New York Sour, Manhattan и B-52 — в «Кислую Пермь», «Марьину Рощу» и Cу-34. Само меню получило наименование «Премьер».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правительства России Дмитрий Медведев в ходе заседания Евразийского межправительственного совета отметил, что название кофе американо звучит не политкорректно. По его мнению, лучше бы звучало название «русиано».