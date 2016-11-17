Москва, 17 ноября, 2016, 14:13 — ИА Регнум. В двух регионах России ситуация по устройству детей-сирот в семьи является критической. Самые высокие показатели в Челябинской и Иркутской областях. Об этом сегодня, 17 ноября, заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на селекторном совещании с регионами по проблемам устройства детей в семьи, сообщается на сайте правительства РФ.

Василий Перов. Дети-сироты на кладбище (фрагмент). 1864

«Есть регионы, в которых в банке данных число сирот существенно превышает число сирот в целом в других регионах. Неоднократно обсуждалась Кемеровская область, в которой 2517 детей-сирот. Красноярский край — 2717, Приморский край — 2617, Иркутская область — 2785 и Челябинская область — 2908», — привела цифры Голодец.

«Две тысячи — это запредельная цифра», — подчеркнула вице-премьер и попросила министра образования собрать рабочую группу и подготовить «дорожные карты» для исправления ситуации.

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Как сообщало ИА REGNUM, число детей-сирот в России за 3 года сократилось почти в 2 раза. С марта 2016 года количество уменьшилось почти на 3 тысячи. По состоянию на 1 мая в государственном банке данных детей-сирот находились сведения о 66 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей, тогда как в 2012 году таких детей было 119 тыс.

Напомним, в 2015 году в России усыновлены 6649 детей, а на другие формы устройства — под опеку или попечительство, в приемную семью, на патронатное воспитание — переданы 52 тыс. 706 детей.