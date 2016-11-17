Москва, 17 ноября, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Певица Лолита Милявская надеется на законодателей в вопросе борьбы с деструктивными сектами — «зомбирущие» должны отвечать по всей строгости, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Зомбирование

«Я убеждена, что за то, что «сектанты» делают с людьми, они должны отвечать по всей строгости. Я очень надеюсь на законодателей в этом вопросе», — заявила Милявская в Совфеде.

Она напомнила, что ее семью также затронула проблема сект. По словам Милявской, ее супруга — Дмитрия Иванова — «зомбировали» в стенах одного из столичных «тренинговых центров», поставив под угрозу их семейное благополучие.

«Буквально за пять дней человек превратился в совершенно чужого. Изменилось поведение, психика, даже почерк. Нам повезло, и эта история для нашей семьи — со счастливым концом», — сказала певица.

Член Совфеда Елена Мизулина анонсировала разработку пакета законопроектов, направленных на защиту граждан от влияния деструктивных сект. «Я считаю необходимым создание рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере защиты российских граждан от мошеннических действий деструктивных сект, которая занялась бы подготовкой пакета законопроектов», — отметила Мизулина.