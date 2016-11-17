Новосибирск, 17 ноября, 2016, 14:18 — ИА Регнум. До Новосибирска докатилась волна инициатив гей-парадов. Организаторы таковых уже подали уведомление в мэрию города. Шествие запланировано на 29 ноября.

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«Уведомляем мэра города Новосибирска о проведении публичного мероприятия — шествия Новосибирского гей-парада в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России», — говорится в уведомлении, копию которого обнародовала редакция «8 канал. Новосибирск».

Организаторы мероприятия, москвичи Николай Алексеев, Ярослав Евтушенко и Софья Михайлова, отмечают, что таким образом они хотят «привлечь внимание общества и власти к проблемам в области соблюдения прав человека лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств, привлечь внимание общества и власти к существующей дискриминации лиц гомосексуальной ориентации, гомофобии, трансфобии, фашизму и ксенофобии».

Шествие с участием 300 человек и длительностью в два часа должно пройти по улице Крылова — от Советской до Ипподромской.

Организаторы попросили власти обеспечить общественный порядок и безопасность при проведении мероприятия. Пообещали не нарушать нормы общественной нравственности, в том числе не демонстрировать «наготу и иные формы непристойности».

В городской администрации ИА REGNUM сообщили, что заявка получена, но рассматриваться она будет в течение трех дней.

Новосибирск стал 60 крупным городом России, где были поданы уведомления о проведении такого шествия. Правда, положительных результатов организаторы пока не добились — ни в одном городе акцию не согласовали.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мэрия Красноярска не согласовала проведение гей-парада.

«Департаментом общественной безопасности было установлено, что цели и форма мероприятия не соответствуют положениям Конституции Российской Федерации и нарушают запреты, предусмотренные действующим законодательством», — говорится в сообщении мэрии города.

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