Ростов-на-Дону, 17 ноября, 2016, 11:49 — ИА Регнум. В Ворошиловском районном суде Ростова-на-Дону практически поставлена точка в деле о нападении на руководителя управления ГИБДД по Ростовской области Сергея Моргачева. Служители Фемиды вынесли приговор организатору преступления — бывшему заместителю руководителя донской Госавтоинспекции Александру Оцимику. Экс-полицейский признан виновным, ему назначено 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 47 млн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября, Оцимик должен выплатить бывшему шефу компенсацию в размере 3 млн рублей.

Иллюстрация: wallspaper.ru Фемида

Экс-полицейский заявил, что будет обжаловать приговор. Он уверен в возможности доказать свою непричастность к совершению преступлений.

Также суд вынес приговор подельнику Оцимика. Астраханец Шайхав Гаджиев за посредничество между организатором и исполнителями, а также разработку плана-схемы нападения получил семь лет колонии строгого режима, как и просил гособвинитель. Он также должен будет выплатить Моргачеву 2 млн рублей.

Следствие длилось более двух лет. Напали на руководителя дорожной полиции Ростовской области в конце марта 2014 года. Сергея Моргачева избили до полусмерти в подъезде многоквартирного дома на улице Ленина в Ростове-на-Дону, в котором он жил. Начальника регионального управления ГИБДД избивали деревянными палками. В больницу правоохранитель поступил с открытой черепно-мозговой травмой и множественными переломами костей лицевой части черепа.

Достаточно оперативно были задержаны исполнители. Курбан Изудинов и Тимур Абдуллаев уже отбывают наказание в колонии строгого режима. Изудинов был приговорен к семи годам, Абдуллаев — четырем с половиной годам тюрьмы. За совершение преступления организатор заплатил им по 100 тыс. рублей.

Спустя некоторое время по подозрению в организации покушения на начальника был задержан заместитель главы дорожной полиции Александр Оцимик, который свою вину отрицает до сих пор. Основным мотивом преступления считается служебный конфликт. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что Оцимик брал взятки. За деньги он продавал «красивые» номера.

Как уже сообщало ИА REGNUM, гособвинитель просил для бывшего подчиненного Моргачева 12 лет строгого режима, а также штраф 70 млн рублей за организацию покушения и компенсацию в размере 10 млн рублей.