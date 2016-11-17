Минск, 17 ноября, 2016, 10:56 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Союзное государство не состоялось, констатировал сегодня, 17 ноября, Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции для представителей российских региональных СМИ, оценивая перспективы снижения ВВП Белоруссии в 2016 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Союзное государство Белоруссии и России создавалось для того, «чтобы привлечь Украину», сообщил Лукашенко. Однако прежнее украинское руководство не заинтересовалось такой перспективой, и ряд положений Договора о создании Союзного государства Белоруссии и России не реализован.

По словам Лукашенко, есть и очевидные достижения. В частности, создана совместная группировка войск, и кроме неё у РФ «на западном направлении ничего нет».

В рамках Союзного государства не создали единый парламент, единое правительство, не приняли на референдуме единую конституцию — как это и предусматривалось Договором о создании Союзного государства. Однако «в этом вины Белоруссии нет», подчеркнул он.

«Слишком романтичны мы были 20 лет назад, а когда приступили к проработке конкретных вопросов, всё оказалось не так просто, — рассказал Лукашенко. — Надеюсь, что нам удастся если не в ближайшее время, но в среднесрочной перспективе сделать в этом направлении определённые шаги».

Он также затронул тему ревизионизма и нациестроительства в Белоруссии, сопровождающегося уничтожением русскоязычной топонимики и переименованием улиц, внесением изменений в учебные программы и концепции официальной историографии. По словам Лукашенко, ничего этого нет, и «в плане патриотичности изложения того или иного материала» всё осталось как и прежде.

Другое дело — ситуация в России, обратил он внимание. «У нас не было таких шараханий», — сообщил Лукашенко. «Не свергали памятники, не переименовывали улицы», — уточнил он.

Лукашенко прокомментировал ситуацию не Параолимпиаде в Рио-де-Жанейро, выразив солидарность с членом белоруской делегации, который на церемонии открытия продемонстрировал российских флаг. Это был правильный поступок, отметил руководитель республики.

«Мы произошли от одного корня. Мы славяне. Мы русские люди. Мы должны защищать друг друга», — подчеркнул Лукашенко.