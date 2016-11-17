Ростов-на-Дону, 17 ноября, 2016, 10:37 — ИА Регнум.

Бюджетную субсидию в размере 3,5 млрд рублей получит Таганрогский авиационный научно-производственный комплекс им. Г.М. Бериева. В такую сумму обошёлся переезд производства самолётов-амфибий Бе-200 из Иркутска в Ростовскую область. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Таганрога 17 ноября.

Beriev.com Самолет-амфибия Бе-200

О материальной помощи предприятию сообщил на совещании в ТАНТК им. Г.М. Бериева министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, со следующего года завод должен выпускать до четырех крылатых машин в год. Заказами предприятие будет обеспечено. Так, с 2018 по 2021 годы для МЧС России, Минобороны РФ и зарубежных партнеров ежегодно должно производиться по шесть самолётов.

Напомним, что в мае этого года на заводе ТАНТК им.Г.М. Бериева был представлен первый серийный самолёт-амфибия после переезда производственных мощностей с Иркутского авиационного производственного объединения. Воздушное судно построено в рамках госконтракта на поставку МЧС России шести новых Бе-200ЧС таганрогской сборки. Перед запуском серийного производства Бе-200ЧС на Дону работники таганрогского предприятия прошли специальное обучение. Впервые «железная птица» поднялась в воздух в сентябре.

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В Ростовской области начат серийный выпуск амфибий Бе-200ЧС для МЧС России

Как отметил глава Минпромторга РФ, интерес к воздушным судам Бе-200 проявляют и зарубежные партнеры. Так, подписано соглашения с Китаем о поставке двух самолетов-амфибий, в перспективе — сотрудничество с Тайландом, Вьетнамом, Индонезией.

Как уже сообщало ИА REGNUM, российский самолёт-амфибия был разработан специалистами ТАНТК им. Г.М. Бериева. До 2008 года производство Бе-200ЧС находилось в Иркутске, затем было перенесено в Таганрог. По ряду характеристик самолёт-амфибия не имеет аналогов в мире. Базовая модификация воздушных судов предназначена для тушения лесных пожаров с воздуха. На её базе создана модификация для чрезвычайного ведомства России.