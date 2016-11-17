Минск, 17 ноября, 2016, 10:30 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Я думаю, два, может быть больше процентов мы упадём», — заявил 17 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции для представителей российских региональных СМИ, оценивая перспективы снижения ВВП Белоруссии в 2016 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Говоря о проблемах белоруской экономике, Лукашенко заявил, что они связаны с ситуацией на основном для Белоруссии рынке — российском, на который приходится около половины белорусского экспорта. «Упал товарооборот значительно», — отметил он. Говоря о причинах, он сказал: «На российском рынке произошел обвал, была девальвирована валюта».

Лукашенко призвал не бояться конкуренции, которую создают на российском рынке белорусские товары, подчеркнув: «Мы со времён Советского Союза поставляем вам креветки и сельдь». —

«Это нам надо бояться, то такой монстр может поглотить Белоруссию», — сказал он.

Единственное «светлое пятно» в белорусско-российских отношениях, по словам Лукашенко — «то, что в физических объемах наш товарооборот прирастает, падая в долларовом эквиваленте».

«Мы не можем выйти из этого пике и восстановить нашу экономику», — сказал он, характеризуя состояние экономик Союзного государства. При этом он отметил: «То, что можно пощупать руками — Белоруссия производить стала не меньше, но это не спасает ситуацию».

Настораживает, отметил Лукашенко, то, что участники интеграционных объединений стараются не объединиться и соработничать, а обособляться и «огораживаться какими-то заборами». В качестве примера он привёл пресечение Россельхознадзором поставок продовольствия из Белоруссии.