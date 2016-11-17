Москва, 17 ноября, 2016, 08:28 — ИА Регнум. Торги по нефти 16 ноября завершились в минусе. По итогам дня баррель Brent подешевел на 1,25%, до $46,34. В целом для покупателей день выдался неплохим. Цена обновляла максимум на азиатской и европейской сессии.

Нефтяная вышка

Недельный максимум был обновлён на сообщении о готовности России присоединиться к соглашению ОПЕК о стабилизации добычи нефти. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия присоединится к соглашению ОПЕК сразу после его принятия.

С максимума $47,51 цена свалилась на данных от Минэнерго США. Запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 11 ноября, выросли на 5,3 млн баррелей, до 490,3 млн баррелей (прогноз на 1,48 млн баррелей). Добыча нефти в США за неделю на 11 тыс. баррелей в сутки, до 8,681 млн баррелей в сутки. Запасы бензина увеличились на 0,7 млн баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0,3 млн баррелей.

К закрытию дня стоимость нефти снизилась до $46,32 за баррель. В Азии за баррель Brent дают 46,50 (+0,35%). Доллар корректируется по всему рынку, но не факт что азиатских участников рынка поддержат европейские трейдеры. Вербальная интервенция не может долго поддерживать рост цен. Все равно придется корректироваться. Сегодня, 17 ноября, ожидается такое движение: рост до $46,89, снижение до 45,60, рост до $46,20.