Пекин, 17 ноября, 2016, 06:25 — ИА Регнум. ЦБ КНР продолжает ослаблять паритетный курс юаня к доллару США. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте главного финансового регулятора страны, на 17 ноября курс составляет 6,8692. Таким образом, Народный банк Китая ослабил национальную валюту еще на 100 базисных пунктов.

Юань

Китайский Центробанк уже больше недели подряд девальвирует юань, в последний раз подобное было зафиксировано в декабре 2015 г. Колебания китайского юаня вызваны в первую очередь начавшейся реформой механизма формирования паритетного курса в паре юань-доллар, пишет «Сина синьвэнь».

За последний год национальная валюта КНР «подешевела» по отношению к доллару США почти на 4%. Многие международные эксперты полагают, что из-за девальвации юаня может пострадать мировой финансовый рынок. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика КНР, стремящейся скрыть отток капитала из страны.

Пекин стремится удержать китайскую экономику на плаву и хотя бы сохранить прежние темпы восстановления экономики после финансового кризиса, однако чем обернутся все эти меры, пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Пекин продолжает умышленно девальвировать юань. Согласно заявлению, опубликованному на сайте главного финансового регулятора страны, ЦБ КНР вновь понижает паритетный курс юаня к доллару США до отметки 6,8592 юаня за доллар. Таким образом, юань третий день подряд обновляет исторические минимумы 2010 г.