Вашингтон, 17 ноября, 2016, 02:23 — ИА Регнум. В Сенат США внесен законопроект о переходе к прямым выборам президента страны. Согласно документу, США должны отказаться от двухступенчатой системы выборов и упразднить коллегию выборщиков, сообщает телеканал Fox News.

Guorenhome.com Выборы в США

Автором законопроекта выступила сенатор от штата Калифорния Барбара Боксер. По ее словам, коллегия выборщиков — это устаревшая и недемократическая выборная система. «Мы — единственная страна в мире, где можно получить большинство голосов и все равно проиграть президентские выборы», — сказала Боксер.

Инициатива вряд ли будет одобрена сенаторами, ведь большинство в верхней палате Конгресса США по результатам выборов 8 ноября получили республиканцы. А именно кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выиграл президентские выборы согласно голосам выборщиков, набрав меньше голосов избирателей, чем его соперница — кандидат-демократ Хиллари Клинтон.

Даже если Конгресс одобрит законопроект, его должны будут ратифицировать в течение семи лет три четверти американских штатов, и лишь затем изменения могут быть внесены в Конституцию страны.

Ранее Трамп в своем Twitter ответил на критику демократов о количестве голосов избирателей — он набрал на 1 млн меньше, чем Клинтон. По его словам, если бы выборы были прямыми и все зависело бы от голосов избирателей, он начал бы активную кампанию в Нью-Йорке, Флориде и Калифорнии — тогда победить было бы еще проще.