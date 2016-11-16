Москва, 16 ноября, 2016, 21:18 — ИА Регнум. «Дать возможность взаимодействовать ученым в самых различных сферах — цель подписания совместного «Обращения к научной общественности о значении науки как стабилизирующего фактора в современном мире», — заявил ИА REGNUM президент РАН Владимир Фортов.

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В Российской Академии наук 16 ноября состоялось церемония подписания этого документа между учеными России и Франции. С российской стороны «Обращение» подписал глава РАН Владимир Фортов, со стороны Франции — постоянный секретарь Академии наук Франции профессор Катрин Брешиньяк.

«Это документ, который является базовым, из него вытекают разные другие инициативы, — отметил академик Фортов. — Мы сотрудничаем во многих сферах. Одна из сфер, которая обсуждалась с президентом РФ в Сочи — это международная космическая станция, где наши французские коллеги участвуют. Надеюсь, что такого сотрудничества будет все больше и больше».

Подписание документа приурочено к 50-летию визита Президента Французской Республики Шарля де Голля в Советский Союз летом 1966 года. Его результатом стало Соглашение о научно-техническом и экономическом сотрудничестве между СССР и Францией, которое с успехом реализуется все эти годы. В частности, Всероссийский научно-исследовательский институт растениеводства им. Н.И. Вавилова осуществляет обмен генофондом растительных ресурсов. А НИИ сельскохозяйственной микробиологии РФ совместно с Исследовательским центром ИНРА в Дижоне провел совместные исследования по изучению взаимовыгодных растительно-микробных взаимодействий для экологически ориентированного растениеводства в рамках созданной французско-российской лаборатории по изучению растительно-микробных взаимодействий. Уникальный комплекс научной аппаратуры для проведения летной программы и наземной обработки результатов медико-биологических исследований по проекту «Бион-М» № 1 — результат совместной работы специалистов Института медико-биологических проблем РАН и научных организаций Франции.

«У нас по космосу большое и развернутое сотрудничество, — пояснил ИА REGNUM вице-президент РАН, директор Института космических исследований РАН, академик Лев Зеленый. — В ближайшее время полетит французский космонавт на МКС. А в понедельник у нас в Институте открывается большой российско-французский форум, посвященный будущему космический исследований. В частности, исследованию Марса (наши приборы летят на Марс по проекту ЭкзоМарс), исследованию Луны и Солнца».

В Обращении под заголовком «Наука и доверие» говорится о том, что научные знания, приобретенные человечеством на протяжении многих веков, являются безусловным источником прогресса. Перед лицом глобальных вызовов начала XXI века особенно важно действовать с опорой на выверенный научный подход. Ученые убеждены: наука способна двигать человечество вперед.