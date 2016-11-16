Москва, 16 ноября, 2016, 19:55 — ИА Регнум. «Левада-Центр» фиксирует рост числа тех, кто так думает. В 2012 году таких было почти в два раза меньше (34%).

Kremlin.ru Владимир Путин

«На мой взгляд, это, прежде всего, говорит о том, что именно вокруг фигуры Владимира Путина, как гаранта стабильности, происходит консолидация общества, несмотря на турбулентность в мировой экономике и непростую экономическую ситуацию внутри страны, — заявил депутат Госодумы Евгений Ревенко («Единая Россия»), — Об этом свидетельствуют и прошедшие выборы в парламент, поскольку главным фактором успеха «Единой России», безусловно, стало позиционирование партии именно как партии Президента. Соответственно, «Единая Россия» является главной политической силой, на которую Президент полагался прежде и будет полагаться впредь, в том числе и с приближением нового электорального цикла».

«Владимир Путин обладает огромным ресурсом доверия, что позволяет даже в трудных экономических условиях реализовывать необходимые преобразования и масштабные проекты», — считает парламентарий.

«И еще одно важное обстоятельство, которое вытекает из результатов опроса. Будущее и свое собственное, и страны в целом граждане России связывают именно с Президентом Путиным, а не с кем-либо иным, — подчеркнул Евгений Ревенко.

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