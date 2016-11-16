Москва, 16 ноября, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс не считает обыски в офисе и уголовное дело по факту растраты миллиарда рублей признаками вины сотрудников «Роснано», сообщается на его странице в Facebook.

Цитата из т/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР После кражи шубы

Растрату миллиарда рублей, инвестированных руководимой им госкорпорацией в несостоявшийся проект, Чубайс сравнил с кражей шубы.

«Для всех, кто следит за сегодняшними событиями в «Роснано»: просьба отличать ситуацию, когда вы украли шубу, от ситуации, когда её украли у вас! Для сомневающихся — прочтите текст заявления официального представителя СК РФ», — написал Анатолий Чубайс на своей странице в Facebook.

Напомним, 16 ноября СК России провел обыски в «Роснано» и возбудил уголовные дела против генерального директора компании «НТфарма» Рустама Атауллаханова и Евгения Султанова по подозрению в растрате имущества в особо крупном размере.

Госкорпорация «Роснано» вложила в компанию «НТфарма» более одного млрд рублей для создания на территории Переславского района фармацевтического производства. По проектным обязательствам завод должны были запустить в сентябре 2012 года, но до сих пор он даже не построен.