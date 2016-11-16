Москва, 16 ноября, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Законопроект об увеличении стоимости голоса избирателя внесли в Госдуму представители всех четырех думских фракций, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября. Инициатива направлена на сохранение на текущем уровне размера государственного финансирования, выделяемого политическим партиям.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Государственное финансирование политических партий как фактор, обеспечивающий стабильность политической системы страны направлено на снижение зависимости политических партий от частных жертвователей, делает их финансирование более прозрачным, а так же позволяет усилить взаимодействие партий с избирателями, отмечают парламентарии.

В этой связи они предлагают повысить «стоимость» одного голоса избирателя со 110 рублей до 152 рублей.

Средства в бюджете на 2017 год уже предусмотрены, отмечают парламентарии, на эти цели предполагается выделить 6,9 млн рублей.