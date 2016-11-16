Москва, 16 ноября, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Госдума приняла норму о повышении акцизов на шампанское, не защищенное географическим указанием, до 36 рублей за литр. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, такая поправка была одобрена нижней палатой парламента в ходе рассмотрения во втором чтении законопроекта, посвященного реализации Основных направлений налоговой политики. Речь идет об игристых (шампанских) винах, изготовленных с добавлением импортных виноматериалов.

pixel2013 Пробки от шампанского

В тоже время Госдума сохранила на прежнем уровне — 14 рублей — ставку акциза на игристые (шампанские) вина с защищенным географическим указанием места происхождения. Инициатором поправки о росте акцизов на шампанское стал депутат Евгений Федоров («Единая Россия»), при этом Федоров предлагал повысить акциз на все шампанские вина, но Госдума одобрила его поправку частично, несмотря на то, что ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил рост акцизов на все игристые вина.

Ставки акцизов на тихие вина также претерпели изменения по сравнению с первым чтением законопроекта. Рост акциза на вина, фруктовые вина и винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, за исключением вин с защищенным географическим указанием, составит 5 рублей — с 13 до 18 рублей. При этом акциз на вина с защищенным географическим указанием сохранится на уровне 2016 года и составит 5 рублей за литр.

«Много говорили о том, что отечественное виноделие беспокоилось по поводу увеличения ставки. Вчера «Единая Россия» инициировала этот вопрос, нам удалось оставить ставку по вину и ставку по шампанскому на том же уровне, на котором она существовала. Не будет повышения ставки. А вот импортные виноматериалы мы облагаем по ставке. Во-первых, регионы с учетом принимаемых решений, получат дополнительные доходы, а во-вторых, мы защитим отечественных производителей. Эта инициатива была поддержана всеми фракциями», — отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Ранее против роста акцизов на шампанское российских производителей высказался глава Минсельхоза Александр Ткачев, также против этой меры высказался бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он прогнозирует, что рост цен на шампанское уже перед новым годом составит не менее 10%, так как производители заложат рост акцизов с 2017 года в отпускную цену на напиток.