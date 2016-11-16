Москва, 16 ноября, 2016, 14:06 — ИА Регнум. В офисе российской государственной корпорации ОАО «Роснано» прошли обыски. Эти действия правоохранительных органов, предположительно, связаны с задержкой строительства фармацевтического комплекса «НТфарма» (Ярославская область). Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Роснано».

Иван Шилов ИА REGNUM Председатель правления ОАО «Роснано» Чубайс Анатолий Борисович

"Как мы предполагаем на текущий момент, следственные действия в отношении одного из менеджеров РОСНАНО могут быть связаны с задержкой строительства фармацевтического комплекса «НТфарма», расположенного в Ярославской области», — сообщили в пресс-службе.

В корпорации пояснили, что «НТфарма» — современный комбинат, который будет открыт в следующем году. На нём будут производиться жизненно важные медикаменты.

Первые инвестиции в «НТфарм» поступили в 2009 году, причём доля госкорпорации составляет 49%. «В ходе реализации проекта у наших партнеров возникли трудности с графиком платежей, после чего РОСНАНО приостановило свои инвестиции. Проект оказался под угрозой заморозки», — сообщили в пресс-службе.

В 2015 году госкорпорация смогла найти нового инвестора, купившего 35,5% акций «НТфарма». Как подчеркнули в пресс-службе, все действия госкорпорации проходили тщательную юридическую экспертизу и проверялись службой безопасности.

«В отношениях со следственными органами РОСНАНО предоставляет всю необходимую информацию и заинтересовано в конструктивном взаимодействии со следствием», — говорится в сообщении.

Отметим также, что 7 ноября президент России Владимир Путин провёл встречу с главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, на которой обсуждались итоги работы корпорации за девять лет с момента создания и перспективы развития наноиндустрии.