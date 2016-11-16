Астана, 16 ноября, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Международная выставка EXPO-2017, которая будет проведена в столице Казахстана Астане в 2017 году, опять оказалась в эпицентре скандала. Сегодня, 16 ноября, пользователи WhatsApp получили по рассылке видео, на котором запечатлено здание, обрушившееся на территории выставки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Разрушения

На кадрах различимы несколько отдельно стоящих зданий, соединенных между собой некой мостовой конструкцией. Именно часть такой конструкции и обрушилась.

В Национальной компании «Астана ЭКСПО-2017», которая занимается подготовкой к выставке, факт обрушения подтвердили.

«Со зданиями все нормально, но между павильонами есть декоративная мостовая конструкция. Она действительно лопнула. Это произошло сегодня пару часов назад. Причин я не знаю. Это здание возводит BI Group. Они сказали, что вызвали проектировщика, руководство компании будет разбираться, будут восстанавливать», — прокомментировал СМИ директор Департамента по связям с общественностью АО НК «Астана ЭКСПО-2017» Сергей Куянов.

Между тем, как сообщает казахстанский портал Tengrinews, с места ЧП был госпитализирован один из рабочих.

«Скорая госпитализировала одного рабочего. На территории усилили охрану, никого не впускают. К месту стягиваются все службы реагирования. Чуть позже в скорой помощи сообщили, что рабочий получил бытовую травму не в результате обрушения постройки. «Он бежал и упал, получил травму колена. Его везут на обследование в травмпункт», — сообщает портал.

Строительная компания BI Group также распространила свой официальный комментарий, из которого следует, что генеральным подрядчиком строительства этого здания является дочернее предприятие BI Group.

«В среду, 16 ноября 2016 года, приблизительно в 13 часов 10 минут на проекте строительства павильона EXPO-2017 произошло частичное разрушение декоративной мостовой конструкции. Пострадавших и жертв при данном инциденте нет. Причины разрушения выясняются. По словам руководителя проекта Ибрагима Жекеева, частично разрушенная конструкция не является несущей и является декоративным дополнением к проекту», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Следует отметить, что данный случай — не первое ЧП на месте строительства павильонов EXPO. К примеру, в сентябре 2015 года на стройке погиб рабочий, упавший с высоты. 7 января 2016 года на двух строителей с 7-го этажа упал поддон с кирпичами, в результате чего также скончался один рабочий, второй в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. 9 января 2016 года на стройплощадке вспыхнул пожар. Обошлось без пострадавших. 13 апреля 2016 года загорелась кровля одного из возведенных павильонов. Пожар чуть было не уничтожил все здание. Возгорание удалось вовремя ликвидировать.