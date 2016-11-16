Москва, 16 ноября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. В 95% случаях закупки госкорпораций являются имитацией торгов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев.

Сальваторе Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

«95% всех торгов, проводимых государственными корпорациями — это имитация торгов. Это, по сути, единственные поставщики», — сказал Артемьев, выступая на «правительственном часе» в Госдуме. По его мнению, ФЗ 223 (о закупках) нуждается в изменении.