Екатеринбург, 16 ноября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. В Екатеринбурге число горожан с диагнозом «корь» возросло до 33 человек. Клинические исследования подтвердили его у 13 горожан, а ещё 20 жителям поставлен предварительный диагноз по данному заболеванию. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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На данный момент прививки жителям Среднего Урала из числа тех, кто ещё не прошёл иммунизацию, поставлены 23 тыс. 744 свердловчанам, из них 9631 являются жителями Екатеринбурга. Такие данные были представлены надзорным ведомством по состоянию на 14 ноября 2016 года.

В пресс-службе регионального Роспотребнадзора сообщили, что в последнее время усилены профилактические мероприятия в медицинских и образовательных учреждениях, на предприятиях общественного питания и в службах жилищно-коммунального хозяйства. Также было организовано внеочередное обучение медперсонала выявлению и лечению кори.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ещё неделю назад с предварительным диагнозом «корь» в медицинские учреждения Екатеринбурга поступило 14 жителей, ещё у 10 он был подтверждён в результате лабораторных исследований.

Тогда медицинские службы города организовали выездные прививочные бригады, а в поликлиниках Екатеринбурга были организованы прививочные кабинеты, работающие, в том числе и по выходным. Также медики в очередной раз призвали жителей города бережно относиться к своему здоровью и пройти своевременную вакцинацию тем, у кого нет прививки.

Напомним, что вспышка кори в Екатеринбурге началась с 7 октября. С того дня и в течение последующих трёх недель было зафиксировано четыре подтверждённых лабораторно случая. Ещё троим пациентам был поставлен предварительный диагноз «корь».