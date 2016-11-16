Грозный, 16 ноября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Семья из шести человек отравилась угарным газом в Ингушетии, в Чечне от газа пострадали три человека и чуть не взлетел на воздух многоквартирный дом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

В реанимацию города Малгобека были доставлены накануне, 15 ноября, шестеро членов одной семьи, в том числе бабушка, ее дочь и четверо детей в возрасте от двух до 12 лет, сообщили ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе регионального управления МЧС.

Жизни госпитализированных в настоящее время ничего не угрожает. По предварительным данным, причиной отравления стала неисправность вытяжки в водонагревательной колонке.

Еще один инцидент с утечкой газа произошел в многоквартирном доме в Чечне, в поселке Войково Заводского района. Около двух часов ночи жители дома почувствовали запах газа, идущий из квартиры, где проживал мужчина с детьми. Прибывшие на место спасатели эвакуировали жильцов, обесточили подъезд и через балкон проникли в помещение, где на полу были обнаружены без сознания три человека — отец и его пяти‑ и шестилетний сыновья. Пострадавшие были госпитализированы, угрозы их жизни нет.

По предварительным данным, причиной утечки газа стала халатность со стороны владельца квартиры. Мужчина оставил включенным на газовой плите чайник с водой и уснул. При кипении вода погасила огонь, а газ продолжал идти и распространился по комнатам, пишет «Кавказ Пост».

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Число погибших при взрыве газа в Рязани выросло до семи человек

Напомним, только за первое полугодие 2016 года из-за газовых аварий в домах в России погибли 168 человек. Всего с 2005 года произошло 4334 происшествия, в результате которых погибли три тысячи человек, еще 7,5 тыс. человек пострадали.

В Госдуме в начале ноября текущего года во втором чтении принят законопроект, направленный на снижение числа аварий с газовым оборудованием. В соответствии с документом, за нарушение требований обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования вводится административная ответственность.