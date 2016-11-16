Москва, 16 ноября, 2016, 12:34 — ИА Регнум. В 2016 году спад экономики составит — 0.6%, что лучше июньского прогноза в — 1.2%. По мере дальнейшего восстановления цен на нефть, в экономике наметится рост в 1.5% в 2017 году и 1.7% в 2018 году. Потребление снова станет главным фактором экономического роста. Такие данные опубликованы в еженедельном экономическом мониторинге Минэкономразвития РФ.

Нефть

Позитивный эффект от условий внешней торговли, наряду с более стабильными макроэкономическими условиями, благоприятно повлияет на настроения потребителей и инвесторов, что приведет к восстановлению внутреннего спроса. Ожидается, что благодаря возобновлению роста реальной заработной платы потребление снова станет главным фактором экономического роста.

«Мировой Банк ожидает, что российская экономика прошла дно кризиса во второй половине 2016 года, после чего начнет восстанавливаться с 2017 года», — отмечается в мониторинге.