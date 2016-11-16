Москва, 16 ноября, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Госдума приняла решение о введении штрафов за прогулы депутатами пленарных заседаний без уважительной причины, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября. Штрафы будут удерживаться из предусмотренных законом выплат народным избранникам.

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В ходе обсуждения встал вопрос об одномандатниках. «Нам доверили принимать законы, которые направлены на улучшение жизни людей, если все время проводить на улице и быть неподотчетным… Должен быть контроль», — ответил на вопрос Владимир Бортко (КПРФ) вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).

Нововведение должно прежде всего касаться одномандатников, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Вот балкон пустой… пусть (избиратели) приходят сюда и смотрят, как одномандатник работает», — предлагает депутат.

Предполагается, что штраф за пропуск одного заседания составит одну шестую выплаты, всего же в месяц проходят шесть пленарных заседаний. Средняя зарплата депутата — около 350 тыс. рублей.

Решение об ответственности будет принимать комитет Госдумы по Регламенту. При этом решение должно быть опубликовано на сайте нижней палаты парламента.

Регламентом уже установлен перечень уважительных причин. Уважительными причинами, позволяющими пропускать заседания, являются болезнь, направление депутата в командировку за пределы нашей страны в составе официальной делегации парламента, нахождение в командировке по направлению и согласованию с руководителем фракции и председателем Госдумы и исполнение членами Совета Думы — председателем Государственной думы, заместителем председателя Государственной думы, руководителем фракции других полномочий, связанных с их деятельностью. Других оснований считать отсутствие по уважительной причине не имеется», — отметил Неверов.

Ранее Госдума приняла поправки в Регламент, запрещающие доверенности — депутат обязан лично принимать участие в заседаниях Госдумы и комитетов. Не будет считаться пропуском, если депутат в течение заседания один раз в 10 часов, в 12:30 или же в 16 часов зарегистрировался в зале пленарного заседания.