Брюссель, 16 ноября, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Брюссель обвиняет Анкару в поддержке Азербайджана в апрельской четырехдневной войне в Карабахе. Об этом говорится в опубликованном накануне ежегодном докладе Еврокомиссии по поводу готовности Турции вступить в Евросоюз, в котором в целом дана оценка проводимым этой страной экономическим и политическим реформам.

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Согласно документу, который цитирует радио «Азатутюн», в Турции зафиксирован регресс в ряде сфер, в том числе в сферах правосудия, прав человека, свободы слова и прессы.

В разделе доклада, посвященном Южному Кавказу и Центральной Азии, отмечается, что официальная Анкара открыто оказывала поддержку Азербайджану в ходе столкновений, имевших место в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года.

«В то же время, Турция, Азербайджан и Грузия договорились подписать трехстороннее соглашение о военном сотрудничестве», — также отмечается в докладе.

Что касается нормализации отношений с Арменией, то Еврокомиссия отмечает, что подписанные в 2009 году армяно-турецкие протоколы до сих пор не ратифицированы.

Авторы доклада в отдельной строке подчеркивают: «Власти Турции продолжают жестко реагировать на факт признания Геноцида армян какой-либо страной».

В документе вновь говорится о заявлениях, сеющих ненависть по отношению к армянам. Авторы доклада подчеркивают, что выступления и угрозы, содержащие направленную против национальных меньшинств ненависть, в Турции продолжают оставаться серьезнейшей проблемой.

Из проблем проживающей в Турции армянской общины авторы доклада также выделяют предложение Армянской патриархии открыть кафедру армянского языка в одном из университетов страны, которое натолкнулось на препятствия.

В 100-страничном докладе подробно затрагиваются происходящие в последнее время в Турции процессы — от лишения оппозиционных депутатов неприкосновенности до ареста многих из них. «Все это вызывает глубокую озабоченность», — сказано в докладе.

В докладе Еврокомиссии отмечается, что в 2016 году Турция еще больше отошла от пути евроинтеграции. Авторы документа также считают недостаточными усилия Анкары в вопросе приведения турецкого законодательства в соответствие с нормами ЕС.

Резкая реакция официальной Анкары на документ не заставила себя долго ждать. «Этот доклад является односторонним и содержит неприемлемые формулировки. Мы готовы принять конструктивную критику, однако доклады, которые загоняют Турцию в угол, принять невозможно», — заявил вице-премьер Турции.