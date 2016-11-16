Москва, 16 ноября, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Тарифы на уличных платных парковках в Москве со 2 декабря текущего года повысится на ряде улиц и будут составлять от 50 рублей за первые полчаса до 200 рублей за час. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата парковки в Москве

Речь идет о наиболее загруженных участках, где существует острая проблема отсутствия свободных парковочных мест, которая провоцирует водителей бросать транспортные средства с нарушениями или создавать блуждающий трафик в поисках парковочного места.

«Максимальный тариф (200 рублей в час) будет установлен на наиболее загруженных улицах в пределах Третьего транспортного кольца, — говорится в сообщении. — На наиболее загруженных улицах внутри Садового кольца стоимость парковки начнет зависеть от времени суток — с 8:00 мск до 20:00 мск будет использоваться дифференцированный тариф, при котором стоимость после получаса или часа парковки возрастает».

Так, на части улицах Бульварного кольца первые 30 минут парковки обойдутся в 50 рублей, далее стоимость составит 150 руб/час. Внутри Садового кольца на некоторых улицах первый час — 60 руб, далее — 100 руб/час.

При этом отмечается, что за Третьим транспортным кольцом тариф останется без изменений.