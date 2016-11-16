Новосибирск, 16 ноября, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Центральный районный суд Новосибирска продлил срок задержания высокопоставленным чиновникам Кузбасса до 18 сентября.

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«15 ноября 2016 года суд Новосибирска рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителей губернатора Кемеровской области Александра Данильченко и Алексея Иванова, а также начальника департамента административных органов администрации Кемеровской области Елены Троицкой. Все они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 Уголовного кодекса РФ. В отношении всех троих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 72 часов — до 19 часов 50 минут 18 ноября 2016 года», — сообщили ИА REGNUM в новосибирском суде.

На тот же срок под стражу заключен и заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Кемеровской области Сергей Крюков. Он обвиняется по той же статье.

Напомним, что заместители губернатора Кемеровской области Александр Данильченко и Алексей Иванов подозреваются в вымогательстве акций на сумму около одного млрд рублей. Среди подозреваемых в совершении данного преступления, помимо названных четырех человек, — руководитель регионального следственного управления СК России Сергей Калинкин, старший следователь Артемий Шевелев, учредитель ООО «ПТК «Уголь» Александр Щукин и его помощник Геннадий Вернигор.

По данным следствия, все вышеперечисленные лица по предварительному сговору вымогали принадлежащие Антону Цыганкову 51% акций АО «Разрез «Инской», рыночная стоимость которых равняется сумме порядка одного млрд рублей.

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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на внеочередной пресс-конференции заявил, что считает абсурдными обвинения в адрес своих заместителей.

Следственный комитет России в ответ подчеркнул, что продолжает сбор и фиксацию доказательств причастности сотрудников следственного управления и чиновников Кемеровской области к вымогательству. При этом ведомство отмечает, что следователи пока не говорят «об окончательной виновности фигурантов, поэтому вызывают недоумение громкие заявления о якобы абсурдности выдвигаемых обвинений».

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Отметим, что обвиняемые в ночь на вторник были доставлены в Новосибирск.