Буэнос-Айрес, 16 ноября, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Сборная Аргентины по футболу на своем поле переиграла команду Колумбии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Встреча, прошедшая 15 ноября в Сан-Хуане, завершилась со счетом 3:0.

Fifa.com Матч Аргентина — Колумбия

Героем встречи стал нападающий хозяев поля Лионель Месси, забивший гол и сделавший две результативные передачи. Еще по разу отличились — Лукас Пратто и Анхель Ди Мария.

После двенадцати матчей отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Аргентины пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Команда Колумбии, набравшая 18 баллов, находится на 6-й позиции.

ЧМ-2018. Квалификация. Южная Америка. 12-й тур

Аргентина — Колумбия — 3:0 (2:0).

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