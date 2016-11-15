Париж, 16 ноября, 2016, 02:23 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд заявил журналистам, что намерен продлить режим чрезвычайного положения, действующий в стране, до предстоящих президентских выборов, передает Fox News 16 ноября.

Domenjod Спецназ французской жандармерии

Выступая перед журналистами после Конференции в Марокко, посвященной вопросам климата, французский лидер напомнил, что «его страна ведет войну в трех местах» — в Ираке, Сирии и в Мали.

Кроме того, Франция вынуждена бороться с возрастающими террористическими угрозами «у себя дома» — ситуация остается напряженной даже спустя год после введения чрезвычайного положения, которое было ответом на теракт «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 13 ноября 2015 года, в результате которого погибло 130 человек.

В результате введенного режима ЧП полиция Франции больше года находится на усиленном режиме несения службы, борьбой с радикальным подпольем и предотвращением новых терактов занимаются спецслужбы страны — причем, сообщения об этом приходят почти каждый день.

Как передавало ИА REGNUM, сегодня прокуратура Франции сообщила о задержании четверых подозреваемых, готовивших атаку с использованием огнестрельного оружия на церковь в пригороде Парижа. Нападение могло состояться в городке Вильжуиф в прошлом году, но было вовремя предотвращено.