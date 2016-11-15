Москва, 16 ноября, 2016, 01:57 — ИА Регнум. Следы спецсостава на пальцах рук главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева остались после того, как он взял в руки кейс с долларами, который ему вручили в рамках оперативного эксперимента, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к ФСБ РФ.

James Emery Светящиеся руки

По данным издания, силовики задержали Улюкаева около 17:30 мск 14 ноября в одном из офисов ПАО «НК «Роснефть», где министр и получил кейс с $1 млн. Второй портфель с $1 млн ему обещали донести до машины и положить в нее.

Ручка кейса была обработана специальным составом, и на руках министра остались следы, хотя сами доллары, также помеченные, он не трогал. Источник сообщил, что задержание Улюкаева затянулось на много часов: в соответствии с законом, каждую из купюр достоинством $100 (их было 20 тыс. штук), нужно было описать и оформить для включения в уголовное дело.

Источник издания в Минэкономразвития сообщил, что глава ведомства 14 ноября был на рабочем месте: он провел оперативку, а с 16 до 17 часов — масштабное совещание по реформе закона о закупках госкомпаний, до конца которого не остался, сославшись на то, что ему надо идти. Покинув совещание, чиновник на служебной машине отправился в офис «Роснефти».

Защита Улюкаева настаивает на его невиновности, адвокаты заявили в Басманном суде, что подзащитный не признает свою вину. Суд удовлетворил ходатайство следствия и санкционировал домашний арест главы Минэкономики до 15 января 2017 года.

Ранее о том, что виновность Улюкаева в получении взятки подтверждается «специфическими следами на пальцах рук», заявила и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, в распоряжении следствия имеется и ряд других весомых доказательств: в том числе материалы оперативно-разыскной деятельности, аудио‑ и видеозаписи и показания свидетелей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава МЭР задержан при получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти». Министру предъявлено обвинение во взятке с вымогательством. Вечером 15 ноября президент РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия.