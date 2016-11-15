Вашингтон, 15 ноября, 2016, 23:24 — ИА Регнум. Госдеп США «решительном осуждает» действия ВКС России в Сирии и называет их «нарушением международного права», заявила представитель Госдепартамента США Элизабет Трюдо на брифинге для журналистов.

Mil.ru Посадка на палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»

По словам Трюдо, «сегодняшнее возобновление ударов» ВКС России в Сирии «вызывает разочарование».

Стоит отметить, что Элизабет Трюдо не смогла внятно ответить на вопрос, что конкретно в этих действиях является нарушением норм международного права. Америанский дипломат смогла лишь сказать, что США недовольны «всем комплексом» действий России в Сирии.

Напомним, крупномасштабная операция против террористов запрещенных в России группировок «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра» в сирийских провинциях Идлиб и Хомс началась 15 ноября. В уничтожении террористов задействован авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — впервые в истории ВМФ России. На бомбардировку экстремистов с борта военного корабля уже вылетели самолёты Су-33. В операции принимает участие фрегат «Адмирал Григорович», с борта которого выпущены крылатые ракеты «Калибр», а также береговые ракетные комплексы «Бастион».