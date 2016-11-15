Госдеп США «решительно осудил» действия ВКС России в Сирии
Вашингтон, 15 ноября, 2016, 23:24 — ИА Регнум. Госдеп США «решительном осуждает» действия ВКС России в Сирии и называет их «нарушением международного права», заявила представитель Госдепартамента США Элизабет Трюдо на брифинге для журналистов.
По словам Трюдо, «сегодняшнее возобновление ударов» ВКС России в Сирии «вызывает разочарование».
Стоит отметить, что Элизабет Трюдо не смогла внятно ответить на вопрос, что конкретно в этих действиях является нарушением норм международного права. Америанский дипломат смогла лишь сказать, что США недовольны «всем комплексом» действий России в Сирии.
Напомним, крупномасштабная операция против террористов запрещенных в России группировок «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра» в сирийских провинциях Идлиб и Хомс началась 15 ноября. В уничтожении террористов задействован авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — впервые в истории ВМФ России. На бомбардировку экстремистов с борта военного корабля уже вылетели самолёты Су-33. В операции принимает участие фрегат «Адмирал Григорович», с борта которого выпущены крылатые ракеты «Калибр», а также береговые ракетные комплексы «Бастион».