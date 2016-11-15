Рим, 15 ноября, 2016, 23:18 — ИА Регнум.



Pixabay.com Под вопросом

Италия «подтверждает свою сдержанность», что переводится как «предварительное вето» на компромиссное предложение, сделанное словацким председательством по поводу обсуждения многолетнего бюджета Европейского союза (2014/2020). Данный документ итальянская исполнительная власть не считает приемлемым, поскольку в нем не содержится гарантий по увеличению объема ресурсов «на благо приоритетов», а именно: миграции, безработицы среди молодежи и осуществления научно-исследовательских программ.

«В сегодняшней день, как мы объявили, мы наложили первое вето в обсуждении бюджета в Брюсселе. Этот сделал первый заместитель Гози от моего имени в Брюсселе», — подтвердил премьер Ренци, выступая перед студентами университета в Катании 15 ноября. В Брюсселе в этот же день проходит Совет по общим вопросам ЕС, на котором делегат от Италии, первый заместитель премьер-министра Ренци по европейским делам Сандро Гоци, еще раз проиллюстрировал позицию Италию и ее несогласие с проектом бюджета. «Мы не согласны, что на наши деньги ЕС выстраивает стены», — добавил Ренци.

Словакия как председатель ЕС минимизирует итальянскую инициативу. Госсекретарь по иностранным делам председательствующей в ЕС Словакии Иван Корчок, возглавляющий европейский совет по общим делам, отметил, что «стороны достигли широкого консенсуса в вопросе пересмотра многолетнего бюджета ЕС», уважая «паузу», которую взяла Италия, ей просто нужно большее количество времени, чтобы присоединиться к консенсусу. Слова госсекретаря передает La Repubblica. Тем не менее предлагаемый проект бюджета ЕС будет представлен на обсуждение Европейскому парламенту. Корчок также подчеркнул, что в проекте бюджета уже запланированы 6 млрд евро на вопросы миграции, безопасности и безработицы среди молодежи, о которых так просила Италия

Как отмечают эксперты, это еще первый шаг со стороны Ренци в борьбе против «диктатуры ЕС», у Италии будет время, чтобы договориться с ЕС и найти компромисс. Оппозиционные партии, такие как «Движение 5 звезд» и «Вперед, Италия» считают, что Ренци специально публично критикует ЕС накануне референдума 4 декабря, в котором граждане страны должны решить, будет или нет проведена реформа Сената. Таким образом, как считают оппоненты Ренци, он пытается завоевать симпатии сограждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 октября Комиссия ЕС по бюджету направила правительству Италии предупредительное письмо, в котором предостерегла страну от нарушения Пакта роста и стабильности, включённого в Амстердамский договор 1997 года, по которому страны — члены Евросоюза обязуются сохранять дефицит бюджета на уровне 3% от ВВП, а национальный долг лимитирован 60% от ВВП.

Итальянский премьер пообещал заблокировать бюджет всего Евросоюза, в случае, если европейские чиновники не пересмотрят приоритетов в распределении денежных средств.



