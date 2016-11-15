Москва, 15 ноября, 2016, 22:18 — ИА Регнум. В мероприятии приняли участие сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика», секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель рабочей группы «Общество и власть: прямой диалог», депутат Госдумы Ольга Тимофеева, член Центрального штаба ОНФ, координатор законодательных инициатив ОНФ в Государственной думе, депутат Госдумы Наталья Костенко, член Центрального штаба ОНФ, руководитель рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности», депутат Госдумы Любовь Духанина, эксперт рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика», руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов и руководитель рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», председатель Общественной организации «Федерация независимых профсоюзов России» (ФНПР) Михаил Шмаков.

Onf.ru Пресс-конференция «Активы ОНФ»

Результатами работы тематической платформа ОНФ «Общество и власть» является, в первую очередь, ограничение «золотых парашютов» менеджерам госкорпораций и запрещение необоснованных социальных выплат местным чиновникам. С предложением ограничить выплаты топ-менеджерам активисты ОНФ выступили в марте 2013 г. на первой конференции ОНФ «Строительство социальной справедливости» в Ростове-на-Дону.

Поводом для подобной инициативы послужило получение вознаграждения бывшим главой «Ростелекома» за досрочное расторжение контракта в размере 232,9 млн рублей.

Во исполнение поручения президента РФ В.В. Путина Пр-877 п.1а-2, данного в марте 2013 г. по итогам Конференции в Ростове-на-Дону, в 2014 г. был принят законопроект ОНФ, ограничивающий размер компенсационных выплат должностным лицам госкорпораций и компаний с госучастием тремя среднемесячными зарплатами. Тема «золотых парашютов» получила развитие и распространилась также на региональных и муниципальных чиновников.

Эксперты ОНФ провели анализ региональных и местных нормативных правовых актов и выявили 22 российских региона, где «золотые парашюты» в размере от 4 до 10 месячных окладов были заложены в региональное законодательство и бюджет. В итоге 1 апреля 2015 г. активисты ОНФ внесли в Государственную думу законопроект, ограничивающий компенсационные выплаты для региональных и местных выборных должностных лиц в случае их увольнения или неизбрания на новый срок полномочий. В декабре 2015 г. законопроект был принят.

В рамках работы тематической платформы «Образование и культура как основы национальной идентичности» ограничена родительская плата за детские сады. Вопрос о необоснованном росте родительской платы за детсады впервые был поднят на «Форуме Действий» ОНФ в декабре 2013 г. После отмены с 1 сентября 2013 г. в федеральном законе «Об образовании» единого для всех регионов правила (родительская плата за пребывание ребенка в дошкольном образовательном учреждении не могла превышать 20% от фактических затрат по его содержанию) стоимость этой услуги в ряде муниципалитетов значительно выросла. В результате в отдельных регионах прошли протестные акции.

По результатам «Форума Действий» президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 мая 2014 г. рассмотреть вопрос о возможности законодательного закрепления максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях.

В рамках исполнения данного поручения активисты ОНФ внесли в нижнюю палату парламента законопроект об установлении нормативными правовыми актами субъектов РФ в каждом муниципальном районе и городском округе максимальных размеров родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, который был принят ГД ФС РФ в 2015 году.

Реализация проектов тематической платформы «Качество повседневной жизни» позволила ввести отсрочку начислений повышенной пени за несвоевременную оплату счетов за коммунальные услуги. Изначально пеня за долги по ЖКХ исчислялась в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ на момент фактической оплаты с первого дня задолженности.

Впоследствии правительство РФ предложило поправки к депутатскому законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», в соответствии с которыми c 91-го дня просрочки ставка повышалась бы в размере 1/170 ставки рефинансирования ЦБ. Однако это вызвало бурное общественное недовольство. Совместными усилиями ОНФ и комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ удалось добиться того, чтобы поправки не прошли, т.к. под санкции могли попасть добропорядочные граждане, задержавшие платеж из-за отпуска или болезни. Позже появились поправки к правительственному законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергоресурсов», которые предполагают зафиксировать в Жилищном кодексе еще более строгие штрафы — в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, начиная с 31-го дня, следующего после наступления установленного срока оплаты. ОНФ в Госдуме выступил против этой инициативы. Минстрой также выступал против данных поправок правительства, отмечая, что в двукратном повышении штрафов за просрочку коммунальных платежей заинтересованы ресурсоснабжающие организации. В итоге был достигнут существенный компромисс по повышению размера пени. В результате вмешательства ОНФ с 1 по 30 день просрочки платежа пени не начисляются, с 31 по 90 день пени оплачиваются в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, и только с 91 дня просрочки платежа оплачиваются повышенные пени по ставке 1/130.

Работа тематической платформы «Честная и эффективная экономика» позволила упростить процедуру предоставления участков сельхозназначения в собственность или аренду без торгов. В январе этого года на межрегиональном форуме ОНФ в Ставрополе активисты Фронта рассказали президенту России Владимиру Путину о трудностях, возникающих у фермеров при попытках продлить аренду земельных участков. Из-за расплывчатых формулировок в Земельном кодексе и в законе об обороте земель сельхозназначения фермеры сталкивались с отказами муниципалитетов в выкупе или в аренде земель без торгов, а споры предлагалось урегулировать в судебном порядке. После многих лет распоряжения земельным участком и вложения значительных денежных средств в удобрения и уход риск лишиться земли одним росчерком пера был очень высок. По итогам форума президент России поручил правительству до 1 июля 2016 г. обеспечить внесение в законодательство поправок, которые упрощали бы механизм заключения на новый срок договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов. 3 июля 2016 года президентом России был подписан федеральный закон, установивший, что решение о предоставлении арендаторам земель сельхозназначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность или аренду без проведения торгов теперь будет приниматься в том случае, если у региональных органов Россельхознадзора отсутствует информация о выявленных в отношении фермеров и не устраненных ими нарушениях законодательства во время использования арендуемых участков.

Реализация проекта тематической платформы «Социальная справедливость» позволила завершить обновление парка автомобилей скорой помощи. На Форуме ОНФ по здравоохранению в 2015 г. был поднят вопрос о неудовлетворительном состоянии автопарка службы скорой помощи. Народный фронт обратился к губернаторам с вопросом о состоянии автопарка, активисты ОНФ выезжали в наиболее проблемные регионы с целью оценки состояния и укомплектованности машин скорой помощи. Президент РФ дал соответствующее поручение (Пр-2335 п.3е), в рамках исполнения которого в 2016 г. правительство Российской Федерации изыскало 4,5 млрд. рублей на обновление парка автомобилей скорой помощи, в результате чего было закуплено и поставлено 1 823 автомобилей во все регионы. Нарушения в 728 госзакупках на сумму 227 млрд рублей устранены в результате реализации проекта ОНФ «ЗА честные закупки». Динамика устранения нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд активистами проекта демонстрирует рост: в 2014 г. были скорректированы 122 закупки на 98 млрд руб., в 2015 г. — 370 закупок на 162 млрд руб. и в конце 2016 г. — 728 закупок на 227 млрд руб.

Доступность полисов ОСАГО для автолюбителей была значительно повышена в результате реализации проекта ОНФ «За права заёмщиков». Был значительно расширен перечень лиц, привлекаемых к ответственности за отказ от заключения договора ОСАГО или навязывание дополнительных услуг при его продаже. Это позволит привлекать к ответственности не только должностных лиц, но и сами страховые компании, а также агентов и брокеров, продающих полисы. Также повышена ответственность за отказ от продажи полиса или навязывание дополнительных услуг: для страховых компаний — от 100 до 300 тыс. руб., для агентов и брокеров — от 20 до 50 тыс. руб.

Разработанная Центром «Народная экспертиза» «Карта жизни» способствует снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий. В рамках мониторинга исполнения Указа президента России от 07.05.2012 N 598 Центром запущен интерактивный проект «Карта жизни», направленный на выявление и устранение причин высокой аварийности участков дорог с повышенной концентрацией ДТП. Активисты проекта в 2016 г. провели 370 рейдов, в результате которых в 12 субъектах РФ на аварийно-опасных участках установлено 4 светофора, в соответствии с ГОСТ оборудован 51 пешеходный переход, исправлены недостатки дорожной разметки на 3-х участках, еще на 2-х участках установлено освещение.

Центром правовой поддержки журналистов подготовлены и реализованы законодательные инициативы, направленные на защиту прав и усиление поддержки журналистов. Устранены барьеры для аккредитации журналистов при органах местного самоуправления; региональные телеканалы включены в перечень обязательных общедоступных каналов, и за ними закреплена 21-я кнопка на телевизионном пульте; возвращена реклама на кабельные телеканалы. Подготовлены законопроекты по защите СМИ от необоснованных штрафов за неправильную маркировку публикуемых программ телепередач, по закреплению понятия «региональное средство массовой информации», по запрету на взимание «Почтой России» двойной платы за доставку периодических печатных изданий и по введению обязательного досудебного порядка по делам о защите чести и достоинства.

Проект «Оценим качество дорог!» позволил провести масштабное мероприятие «Экспедиция ОНФ «Россия-2014» по мониторингу исполнения «майских указов» на всей территории РФ и исполнения президентского поручения по удвоению строительства дорог к 2022 г. Проведен мониторинг состояния дорог от Владивостока до Севастополя.

По итогам экспедиции, активистам ОНФ удалось привлечь внимание к ряду важнейших проблем, обеспечить принятие мер по их решению. Были взяты на особый контроль расходы при строительстве медсанчасти космодрома «Восточный», что привело к выявлению массовых злоупотреблений и предотвратило срыв запуска первого ракетоносителя с космодрома; были обеспечены жильем пострадавшие от наводнения в 2013 г. на Дальнем Востоке; возбуждены уголовные дела по случаям злоупотребления при строительстве уникального для России Центра ядерной медицины в Димитровграде; было запущено строительство перинатального центра в Челябинске.