Волгоград, 16 ноября, 2016, 07:32 — ИА Регнум. В Волгограде перевод питания в детских садах в аутсорсинг начинает перестать в противостояние двух противоборствующих сторон. Так, чиновники и депутаты считают, что новая система не только позволит повысить качество питания, но и значительно сэкономит бюджетные средства. С ними не согласны родители юных волгоградцев, уже вышедшие на митинг против новой системы и готовящие новые акции протеста, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

Как отмечают руководители волгоградских образовательных учреждений, несколько лет назад перешедших по услугам питания на аутсорсинг, эффект от такого решения — только положительный. Такая форма организации питания позволила образовательным заведениям не только уйти от несвойственной им функции, но дало возможность концентрировать внимание на образовательном процессе. Основные же плюсы — экономия средств за счет снижение закупочной стоимости продуктов и улучшение качества предоставляемых услуг. Полную ответственность за организацию процесса детского питания, что называется, «под ключ», теперь будет брать на себя оператор, выигравший открытый конкурс, считают в мэрии города.

Как отметила учитель начальных классов в гимназии №5 Ворошилоского районе, ответственная за качество питания младших школьников Надежда Соколова, вот уже на протяжении нескольких лет, как образовательное учреждение перешло на аутсорсинг, и за это время «никаких проблем ни с доставкой, ни с качеством горячей еды не возникало».

«Обязательный контроль ведется за качеством и за нормами выхода продукта, а все данные ежедневно заносятся в специальный журнал. Стоимость полноценного горячего завтрака для учащихся гимназии составляет 35 рублей, льготное питание получают 160 учеников. Продукты поступают вовремя и всегда только свежие, дети ежедневно получают качественные горячие завтраки и обеды», — добавила Соколова.

По ее словам, этот процесс могут проконтролировать и родители учащихся, которые «могут заглянуть в столовую, оценить качество блюд».

На сегодняшний день горячим питанием в городе обеспечивается порядка 90% учащихся образовательных учреждений района. По словам заместителя начальника Ворошиловского территориального управления образования Волгограда Татьяны Чегодаевой, процесс организовывает единый оператор на основании 12-тидневного меню, утвержденного Роспотребнадзором. Организация-оператор осуществляет контроль за деятельностью своих сотрудников на протяжении всей технологической цепочки, начиная от поставки продуктов и заканчивая выдачей готовой продукции. А повара, работавшие раньше в штате МОУ, перешли на работу к аутсорсеру — таким образом, пищу детям готовят люди, много лет отработавшие в данном учреждении и отлично знающие специфику этой работы, отмечает Чегодаева.

«Аутсорсинг действительно позволяет улучшить контроль за качеством питания и повысить безопасность пребывания детей в учреждениях образования», — считает Татьяна Чегодаева.

А вот председатель общественной организации «Волгоградские родители за права детей» Ольга Чебуракова уверена, что никаких плюсов для родителей и детей аутсорсинг пищеблоков в детских садах не несет. «Нововведение позволит лишь получать прибыль некой коммерческой структуре, — цитирует слова Чебураковой ИА «Волга-Каспий». — После того, как это система будет введена, сразу повысится плата за детские сады, также возникает вопрос по контролю качества питания».

Аналогичные сомнения в эффективности новой системы высказывали и собравшиеся на митинге 11 ноября родители и неравнодушные горожане. Итогом акции протеста стала резолюция в адрес руководителей области и города, под которой подписались более 40 человек. Участники пикета потребовали отменить решения гордумы о передаче питания на аутсорсинг и изменении платы за детские сады, не увольнять работников пищеблоков, изыскать другие возможности экономии бюджета, не касающиеся детей.

Кроме того, в настоящее время идет сбор подписей в сети интернет под петицией с требованием «снять с рассмотрения законопроект о сокращения бюджетников в детских садах». Как поясняют авторы обращения, «на сегодняшний день обстоят дела так: поваров, прачек, кухонных работников, кладовщиков ознакомили с приказом о сокращении штатных единиц с января 2017 года. Объяснив, что они должны написать заявление на увольнение. Аргументируя, что это происходит по всей Волгоградской области».

«Районо не выгодно содержание кухонь и прачек, теперь питанием наших детей будет заниматься ИП, которое выиграет аутсорсинг, все повара автоматически перейдут туда, но фактически останутся на своих рабочих местах. Средства на оплату будущих ИП найдут из госбюджета, т. е. из наших подоходных налогов, а также из родительской платы за детский сад (кстати на текущий ремонт, моющие средства и стиральные порошки родители тоже регулярно вносят средства)», — отмечают авторы обращения.

При этом кухни останутся на местах, потребление электроэнергии, холодной и горячей воды останется на том же уровне и их оплата останется на плечах садов.

«Получается, в этом расчете выигрывает только хозяин ИП. Вопрос кому это выгодно, и надо ли это нам, ведь средства с нашего кармана, а где же тут польза?» — задаются вопросом неравнодушные горожане.

«Я, как врач, считаю такое решение власти — тяжким преступлением», — написала в комментариях Татьяна Долженко.

Еще одна жительница Волгограда Татьяна Борисевич подписал петицию потому, что не хочет, чтобы ее ребенку «намеренно губили здоровье», а также потому, что «четкого и прозрачного обоснования пользы от данного законопроекта ни один представитель власти дать так и не смог».

«Я против увеличения платы за детский сад в то время, как хорошо оплачиваемой работы в нашем регионе практически нет. Власти давят и давят на людей постоянным повышением цен и тарифов! Почему бы не пополнить областной бюджет за счет тех товарищей, которые данные законопроекты вносят», — размышляет Борисевич.

На сегодня под петицией в адрес президента РФ Владимира Путина, губернатора Волгоградской области, мэра Волгограда и прокурора региона свои подписи поставили уже более 950 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября большинством голосов депутаты городской думы приняли решение о передачи организации питание в детских садах в специализированные организации — так называемый аутсорсинг.