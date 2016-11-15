Минск, 15 ноября, 2016, 19:18 — ИА Регнум. Сотрудниками 11 управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД совместно с коллегами из областного управления КГБ за взяточничество задержан председатель Бобруйского городского исполнительного комитета. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 15 ноября, в пресс-службе МВД Белоруссии.

Фото: пресс-служба ажминистрации Бобруйска

Следком Белоруссии возбудил уголовное дело по части 3 статьи 430 УК («Получение взятки в особо крупном размере»). Подозреваемый Андрей Коваленко водворен в изолятор временного содержания.

«Являясь должностным лицом, занимающим ответственное положение, на протяжении длительного времени он получал от представителей субъектов хозяйствования и граждан Республики Беларусь крупные суммы денег в белорусских рублях и иностранной валюте», — сказано в сообщении МВД.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Белоруссии отсутствует выборность градоначальников (мэров) — их назначает Александр Лукашенко. Он неоднократно ставил вопрос о работе с кадрами, однако в Администрации президента заверяют, что данное направление деятельности ведётся хорошо.

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