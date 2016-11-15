Вильнюс, 15 ноября, 2016, 19:10 — ИА Регнум. Новые электросоединения сократили стоимость электричества в Литве и еще на протяжении некоторого времени не позволят ей подняться. Но министр энергетики Рокас Масюлис, представив сегодня, 15 ноября, главные будущие направления энергетики Литвы, подчеркнул, что стратегия более дешевого импорта электричества невечна, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Saulelis Круонисская гидроаккумулирующая электростанция

Поэтому необходимо иметь свои источники производства. В представленной сегодня Энергетической стратегии Литвы в качестве главных направлений были перечислены важнейшие работы и проекты, к которым государство должно приступить, чтобы достигнуть стратегических целей: энергетической безопасности, конкурентоспособности, использования эффективной энергии и энергетической инфраструктуры. Много внимания уделяется развитию возобновляющихся энергетических ресурсов: планируется, что в 2050 году 70% энергии будет производиться с помощью возобновляющихся энергетических ресурсов.

«Энергетическая безопасность невозможна без собственных источников производства. Поэтому необходимо инвестировать в местное надежное и конкурентоспособное производство энергии, гарантирующее потребности в потреблении электричества всей страны», — сказал Масюлис.

На сегодняшний день находящееся в Литве оборудование для производства электроэнергии в 2020—2023 годах должно быть заменено на новое, чтобы оно оставалось конкурентоспособным и гарантировало резерв электроэнергии. Поэтому Министерство энергетики Литвы призывает немедленно создать и применять аукционы резерва мощности, которые стимулировали бы инвестиции в развитие надежной генерации. Министр энергетики Литвы добавил, что государство не будет в полной безопасности, пока на систему ее передачи будут «оказывать влияние диспетчеры, которые сидят в Москве». Поэтому одна из важнейших работ — «синхронизировать систему передачи электроэнергии Литвы с европейскими сетями».

Главные направления энергетики подготовлены с учетом анализа Института энергетики Литвы и замечаний, представленных в дискуссиях с обществом, госучреждениями и другими заинтересованными лицами. На основании них министерство предлагает обновить нынешнюю Национальную стратегию энергетической независимости. Министерство энергетики предлагает до 2025 года протянуть электросоединения LitPol Link 2 (в Польшу) и NordBalt 2 (в Швецию). До 2022 года должен быть построен пятый блок Круонисской гидроаккумулирующей электростанции. «Также будут предприняты меры для защиты государственных интересов, для которых угрозу вызывает Белорусская АЭС», — отметил Масюлис.

После окончания долговременной выкупной аренды в 2024 году (или раньше, если будут оценены благоприятные обстоятельства) должно быть выкуплено хранилище сжиженного природного газа Independence в Клайпеде. Для осуществления этого проекта Литва будет стремиться заручиться поддержкой ЕС. Еще одно важное направление по мнению министра — увеличить эффективность потребления энергии и гарантировать, чтобы до 2030 года интенсивность энергии не превышала средний показатель стран ЕС.

В главных направлениях энергетики предусмотрено до 2020 года без повышения цены на электричество дополнительно оборудовать ветряные электростанции мощностью 250 МВ на суше. До этого времени были бы выполнены необходимые исследования в Балтийском море и приняты решения относительно развития ветряной энергетики в море. Впервые в энергетической стратегии предлагается уделять больше внимания транспортному сектору. «Для того, чтобы сократился уровень загрязнения воздуха, необходимы перемены и в транспортном секторе. Поэтому необходимо поощрять использование в транспорте видов альтернативного топлива — СПГ, природный газ и биогаз, также поощрять использование электромобилей», — сказал Масюлис.

В главных направлениях энергетической стратегии также предусмотрено заморозить проект Висагинской АЭС до тех пор, пока с учетом условий рынка он «не станет экономически выгодным или с учетом обстоятельств безопасности поставки энергии он не станет необходимым». «Между тем с учетом нынешнего задела и возможного потенциала сотрудничества будут предприняты попытки израсходовать все другие возможности сотрудничества с компанией Hitachi в областях энергетических технологий, эффективности и других областях», — сказал Масюлис. «Последний, но не менее важный момент — прозрачное и эффективное управление энергетическим хозяйством, которое как раз и может гарантировать, чтобы самые важные цели были достигнуты. Поэтому в будущем нужно придерживаться следующих принципов: прозрачной деятельности, профессионализма, нулевой терпимости к коррупции. Также мы должны укреплять компетенции регулировщика рынка и других госучреждений и силы, подготавливать лучших специалистов в области энергетики», — заключил он.