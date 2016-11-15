Москва, 15 ноября, 2016, 17:31 — ИА Регнум. В Москве депутаты Госдумы РФ и Мосгордумы, градозащитники и активисты вышли на протестную акцию в защиту сноса доходных домов Зарядья конца XIX — начала XX вв. по адресу улица Варварка, 14, строение 1 и 2. Порядка 70 человек простояли у здания в течение часа, вызывали полицию, требовали остановить сносные работы, однако желаемого результата не добились. По итогам акции принято решение обратиться в прокуратуру и провести повторную встречу 17 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Протестная акция в защиту сноса доходных домов Зарядья

Дарья Антонова ИА REGNUM Охрана объекта не пропускает сотрудника полиции на территорию стройки

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Архнадзоре, здания расположены в охранной зоне Московского Кремля, а на месте сносимых построек хотят построить 5-звездночный отель. О начале сносных работ зданий градозащитники сообщили еще 4 ноября, которые, в свою очередь, призывали немедленно остановить снос и пересмотреть проект «с учетом реального сохранения исторических объемов и интерьеров комплекса».

Дарья Антонова ИА REGNUM Протестная акция в защиту сноса доходных домов Зарядья

«Мы требуем привлечь виновных в незаконном сносе в охранной зоне Кремля и повреждения в ходе земляных работ памятника археологии федерального значения «Территория культурного слоя «Китай-города» XI—XVIII вв. н.э.», — сообщила пресс-служба Архнадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходный дом Зарядья конца XIX — начала XX вв. по адресу улица Варварка, 14

Координатор Архнадзора Рустам Рахматуллин добавил, что земельный участок, на котором находится здание, находится в собственности Российской Федерации и передан частным инвесторам с целью эксплуатации здания. Активист Архнадзора Андрей Новичков назвал такую политику «градостротельным экстремизмом».

Дарья Антонова ИА REGNUM Протестная акция в защиту сноса доходных домов Зарядья

Напомним, в адрес мэрии Москвы и президента России на сайте change.org создана петиция «Остановите снос последних доходных домов старого Зарядья в Москве», которая собрала 977 подписей. Кроме того запросы с требованием разъяснения ситуации в адрес Минкульта РФ и правительства столицы отправляли депутаты Госдумы РФ.