Магас, 15 ноября, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Пятерых жителей Ингушетии, задержанных 14 ноября в Малгобекском и Сунженском районах республики, подозревают в подготовке терактов на территории региона и в Москве. О преступных планах членов группы говорит обнаруженный силовиками схрон с вооружением, оборудованный в поле вблизи Малгобека. В тайнике под деревьями находились два готовые к применению самодельных взрывных устройства, начиненные примерно десятью килограммами взрывчатых веществ, сообщили в ФСБ.

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По данным силовиков, спецоперация в Ингушетии прошла без единого выстрела. Задержанные уже дают показания.

Все пятеро нигде не работали и являлись членами группировки, главарь которой Зубайри Саутиев был уничтожен в начале октября. Бандгруппа под его руководством планировала провести крупный теракт на Фестивале культуры и спорта народов Кавказа.

Напомним, 7 октября в Ингушетии были уничтожены шестеро боевиков. Как сообщало ИА REGNUM, четверо бандитов были нейтрализованы в ходе спецоперации в Назрани, еще двое убиты в Гази-Юрте. Главарем боевиков был эмиссар террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Зубайри Саутиев, который вернулся в Ингушетию из Сирии, чтобы вести террористическую деятельность.