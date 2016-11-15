Екатеринбург, 15 ноября, 2016, 17:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге многие жители района Уралмаш до сих пор остаются без электричества. У некоторых пропали отопление и сотовая связь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет электричества

Напомним, свет пропал рано утром. Авария парализовала жизнь района. Свет также пропал на веере и на Эльмаше. Всего без электричества остались 117 тыс. человек. Встали трамваи и троллейбусы, отключились светофоры. Отключение коснулось школ, детских садов, магазинов и некоторых медицинских учреждений.

В дальнейшем специалисты установили, что обрыв газотроса произошёл из-за резкого похолодания и установившихся в Свердловской области аномально сильных для данного периода морозов. Авария затронула как основной, так и резервный источники электроэнергии. Чтобы вдохнуть жизнь в оставшийся без электричества район, пришлось везти и подключать дизельные генераторы.

Позже в пресс-службе «МРСК Урала» сообщили, что электроснабжение бытовых потребителей Уралмаша частично восстановлено и происходит поэтапный набор нагрузки на центрах питания «ЕЭСК». Также сообщалось, что задачу о переходе на нормальную схему электроснабжения микрорайона планировалось решить к концу рабочего дня — 17:00.

Однако по сообщениям местных жителей даже по состоянию на более позднее время, электроснабжение всё ещё не было налажено, в том числе и для общественного транспорта. Трамваи и троллейбусы так и не возобновили движение. Это уже дало местным жителям повод упрекнуть власти города в стремлении перейти на новую транспортную схему, где не будет дублирующих маршрутов. Напомним, на такую схему Екатеринбург собираются перевести с июля 2017 года.

Также местные жители сообщают о том, что вынуждены обращаться за помощью к родственникам и друзьям, проживающим в других районах Екатеринбурга. Люди семьями, в том числе с детьми, едут к родным и близким, чтобы приготовить еду и принять горячую ванну. «Сейчас брат с семьёй приедет, хоть горячего у нас покушают», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из жителей района Сортировки.

Аварийные бригады сейчас приступили к переводу энергосетей на нормальную схему электроснабжения, в результате чего могут возникнуть точечные временные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе «МРСК Урала» корреспонденту ИА REGNUM.

Специалисты компаний, занятых в аварийно-восстановительных работах, просят жителей города относиться к ситуации с пониманием. В процессе переподключения линий электропередачи, точечные отключения на определённых участках просто необходимы, и связаны, в том числе, с обеспечением безопасности самих ремонтников, заявляют энергетики.