Вашингтон, 15 ноября, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и избранным главой Белого дома Дональдом Трампом, который состоялся 14 ноября, вызвал панику среди лидеров стран Европейского союза (ЕС). Об этом пишет газета The Daily Express.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Владимира Путина вернули из «международной глуши», когда новый президент США Дональд Трамп поклялся осуществлять контроль над новой эрой «конструктивного сотрудничества» между двумя соперничающими супердержавами», — отмечает автор статьи.

Газета отмечает, что разговор двух лидеров, видимо, носил «теплый и примирительный характер», а это не может не беспокоить Брюссель, который опасается, что примирение Москвы и Вашингтона оттеснит на задний план «европейскую политику».

По мнению автора статьи, отношения США и ЕС могут охладеть, если Трамп признает присоединение Крыма к РФ.

Перевод статьи на сайте «ИноТВ».