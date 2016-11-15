Москва, 16 ноября, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 16 ноября, Госдума обсудит штрафы за прогулы депутатами пленарных заседаний, сообщает ИА REGNUM. Штрафы будут удерживаться из предусмотренных законом выплат народным избранникам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Штраф

Решение об ответственности будет принимать комитет Госдумы по Регламенту. При этом решение должно быть опубликовано на сайте нижней палаты парламента.

Предполагается, что штраф за пропуск одного заседания составит одну шестую выплаты, всего же в месяц проходят шесть пленарных заседаний. Средняя зарплата депутата — около 350 тыс. рублей.

Авторы поправок — представители всех думских фракций отмечают, что личное участие в заседании уже установлено Регламентом, поэтому введение штрафов правомерно.

Ранее Госдума приняла поправки в Регламент, запрещающие доверенности — депутат обязан лично принимать участие в заседаниях Госдумы и комитетов. Не будет считаться пропускам, если депутат в течение заседания один раз в 10 часов, в 12:30 или же в 16 часов зарегистрировался в зале пленарного заседания. Также разрешается пропуск заседаний по уважительным причинам — их перечень также прописан в Регламенте.