Новосибирск, 15 ноября, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий попросил мэра Новосибирска Анатолия Локтя не «спекулировать темой» про 3,5 млрд рублей, которые забрал из бюджета муниципалитета регион в виде поступлений от НДФЛ.

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«Бюджета всегда бывает мало ввиду того, каким бы он ни был богатым по цифрам, желание сделать больше, решить ряд проблем и в городе Новосибирске, и области, в каждом отдаленном селе — это есть. По поводу того, что денег не хватает, потому что 3,5 миллиарда забрали, я считаю, что спекулировать на этой теме просто надо прекратить раз и навсегда», — цитирует «Сибкрай» главу Новосибирской области.

Владимир Городецкий напомнил о том, что аналогичная сумма, 3,2 млрд рублей, в 2012 году тратиласьгородомм на содержание сферы здравоохранения, которую потом вывели из полномочий муниципалитетов, передав субъектам федерации. Средства же какое-то время продолжали находиться в городском бюджете. Но вышел второй федеральный закон, вносящий изменения в Бюджетный кодекс и было предписано 10% НДФЛ перевести с муниципального уровня как компенсацию этих затрат, которые перешли на региональный уровень.

«Так что считать себя обиженным неправильно. Думаю, эту тему просто надо снимать с обсуждения. Она вредна почему? Когда мы говорим «мы бы сделали, если бы нам что-то дали», мы сами себя не настраиваем искать возможности что-то делать. <…> Коль тема так настойчиво звучит, я бы порекомендовал тем, кто хочет: пусть сравнят, выйдут на сайты других территорий, как там с НДФЛ, в какой мере субъект федерации выдает центрам областным. И тогда профессионально все можно сравнить», — предложил губернатор.

Напомним, мэр Новосибирска Анатолий Локоть в конце прошлой недели представил депутатам горсовета проект бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Согласно документу, доходы бюджета составят 36,1 млрд рублей, расходы — 36,9 млрд рублей, дефицит — 789 млн рублей. По словам Локтя, городские власти столкнулись с необходимостью сдерживать расходную часть бюджета, так как в 2014 году, после перераспределения НДФЛ, Новосибирск лишился 3,5 млрд налоговых доходов. С этого времени ощущается «острейший дефицит бюджета». Градоначальника поддержали и некоторые депутаты горсовета в вопросе «отобранных» миллиардов, заявив, что «ситуацию нужно менять».

Отметим, что в 2014 году в Новосибирской области был принят новый регламент распределения сборов НДФЛ между региональным и муниципальными бюджетами. Новый норматив снизил отчисления по НДФЛ муниципалитетам с 25 до 15%, а Новосибирску — с 40 до 30%. Бюджет областного центра потерял от этого 3,5 млрд рублей.

Бюджет города Новосибирска на 2016 год выглядит так: доходная часть — 35,1 млрд рублей, расходная часть — 36,7 млрд рублей, дефицит — 1,6 млрд рублей.