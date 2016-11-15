Симферополь, 15 ноября, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Крым не смог освоить в 2016 году 3,13 млрд рублей, выделенных республике по программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года. При этом местные власти утверждают, что договорились о продлении сроков реализации этапов программы и в 2017 году Минэкономразвития даст республике эти деньги вновь. Об этом 14 ноября на заседании комитета Госсовета Крыма по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике сообщила глава Минфина республики Ирина Кивико.

Evgeny Деньги

«По ФЦП у нас 9 ноября было отозвано 3,13 млрд рублей — это те суммы, которые мы перенесли с 2016 года на 2017 год. То есть мы сами обратились в министерство экономического развития — федеральный орган исполнительной власти, которое является исполнителем федеральной целевой программы, и эту сумму просто перенесли на 2017 год», — цитирует министра финансов Крыма Ирину Кивико ИА «Крыминформ».

Напомним, весной 2016 года глава Минэкономразвития РФ и крымские власти договорились о переносе на 2017 год работ по ФЦП на 23 млрд рублей.

«Дальнейших межбюджетных движений не будет, с этим у нас проблемы решены. Сейчас наша задача — это контрактация и работа по графику 2016 года. У нас были приняты решения о переносе значительных сумм на 2017 и последующие годы. Это коснулось 23 млрд рублей, вот с учётом этого решения больше никаких движений не будет», — заявлял весной министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.

В октябре в крымском Минфине пояснили, что корректировки сроков связаны с этапами прохождения техдокументации по объектам ФЦП в Главгосэкспертизе: часть проектной документации контролирующий орган не согласовал и заставил переделывать.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале лета Крым получил по ФЦП 24 млрд рублей и был намерен освоить их полностью.

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