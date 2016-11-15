Москва, 15 ноября, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Вертикаль борьбы с коррупцией выстроена, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя обвинение главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева во взятке в 2 млн долларов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

A.Savin Владимир Жириновский

«Вся вертикаль борьбы с коррупцией выстроена. Все должны теперь бояться», — считает Жириновский.

По мнению парламентария, самый лучший механизм борьбы с коррупцией — многопартийность. «Давайте новому министру экономики поставим одного заместителя от ЛДПР и второго зама — от коммунистов, и все прекратится в этом министерстве, министр от «Единой России», а замы от двух других парламентских партий», — предложил депутат Госдумы. Таким образом, министр единолично не будет иметь права принимать решения, говорит он.

Ночью 15 ноября Следственный комитет России сообщил о возбуждении в отношении министра экономического развития Алексея Улюкаева уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Министр задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. По версии следствия, обстоятельства преступления связаны с получением Улюкаевым 14 ноября 2016 года $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» купить государственный пакет акций «Башнефти».