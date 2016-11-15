Кемерово, 15 ноября, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Кремль не забывает своеволие, упрямство и ультиматумы региональных лидеров и рано или поздно ставит их на место. Именно это происходит сейчас с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым, сказал в беседе с ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин, комментируя задержание двух заместителей губернатора и ряда других кузбасских чиновников по подозрению в вымогательстве.

PeteLinforth Пружина

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«Известно, что как минимум одна из нескольких «башен» Кремля и часть функционеров «Единой России» настаивали на том, что Тулееву в прошлом году следовало уйти на покой и не участвовать в губернаторских выборах. Под это готовилась почва, появились соответствующие публикации в печати, — напоминает эксперт. — Близкие к Тулееву СМИ в ответ написали, что он в любом случае примет участие в выборах и, если понадобится, выйдет для этого из рядов партии власти. Функционерам пришлось сдать назад, для урегулирования ситуации в регион поехал секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов, который всячески давал понять, что разговоры о замене Тулеева не имеют оснований».

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Напомним, Аман Тулеев в результате выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года получил поддержку 96,7% избирателей.

«Но я все же убежден, что упрямство Тулеева и язык ультиматума, на который он тогда перешел, в Кремле запомнили. Думаю, что происходящее сейчас — это своего рода «ответка» за те события. В самом регионе у Тулеева позиции крепки, и тамошний электорат не готов к смене власти, но вот на уровне элит по позициям губернатора удар, конечно, нанесен. Думаю, сейчас оживится борьба за его наследие», — добавил Савостин.

Существует парадокс, отметил политолог, — принято считать Кузбасс стабильным регионом, но на самом деле это колосс на глиняных ногах. Как только Тулеев освободит губернаторское кресло, в регионе стоит ожидать всплеска жесткой политической борьбы, замешанной на угольных деньгах, говорит он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вице-губернаторы Кемеровской области Алексей Иванов и Александр Данильченко, а также начальник департамента административных органов администрации Елена Троицкая и ряд других лиц подозреваются в вымогательстве. По версии следствия, будучи в сговоре, они требовали у бизнесмена Антона Цыганкова принадлежащий тому 51% акций АО «Разрез «Инской». Стоимость пакета акций оценивается в 1 млрд рублей.

Губернатор Тулеев, комментируя происходящее, заявил, что считает обвинения в адрес своих заместителей абсурдными. Также он сказал, что не намерен отстранять замов от должностей, поскольку «они порядочные люди». Их задержание губернатор счел попыткой давления на себя: «Им нужен губернатор, я это ощущаю давно, уже года два идет сильная драка».