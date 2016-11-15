Москва, 15 ноября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Задержание министра экономического развития России Алексея Улюкаева по подозрению во взятке может свидетельствовать об ослаблении влияния международного финансового капитала в России. Об этом 15 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил известный российский экономист Михаил Хазин.

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«Приватизация здесь вообще ни при чём. Материалов на Улюкаева за 25 лет — выше крыши было. Проблема не в том, что он что-то там взял или совершил. Проблема в том, что с него сняли защиту. И я думаю, что сняли с него защиту потому, что (экс-госсекретарь США) Хилари Клинтон проиграла выборы в США», — заявил Хазин.

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По его словам, Улюкаев — член команды Гайдара-Чубайса, поставленной в руководство России в 1990-ые годы администрацией Билла Клинтона. «Он представитель мировой финансовой элиты, и отражает её интересы», — подчеркнул экономист.

«Эта группировка только что на выборах в США потерпела сокрушительное поражение: к власти пришёл изоляционист и консерватор Дональд Трамп. Вчера вечером он разговаривал с Путиным, и, судя по всему, они договорились. О чём-то», — прокомментировал Хазин.

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Если лидерам двух государств действительно удалось прийти к определенному соглашению, это означает, «что команда международных финансистов и их агентура в России начинает терять своё влияние», уверен экономист.

«В частности, эта потеря влияния характеризуется тем, что эта команда Гайдара-Чубайса — Кудрин, Дворкович, Шувалов, Набиуллина и так далее — они более не могут обеспечить приток инвестиций в России, не могут обеспечить России экономический рост. Они не интересны с точки зрения функционала, и у них больше нет достаточно адекватных покровителей», — пояснил Хазин.

«Значит, во-первых, нужно освобождать место для тех, кто может обеспечить стране экономический рост, а во-вторых, поскольку их защита резко ослабла, можно к ним применять закон — до этого они были неподсудны», — констатирует эксперт.

По поводу возможного экономического курса, который возьмёт новая гипотетическая команда управленцев, Хазин заявил, что на этот счёт какие-либо прогнозы давать невозможно.

«Я могу лишь сказать своё личное мнение, и оно совпадает с мнением (российского экономиста) Сергея Глазьева, что мы должны разработать экономическую политику, сделав главной инвестиционной валютой рубль, а не доллар. Отказаться от гайдаровской линии на иностранные инвестиции», — заявил он.

«Но это требует очень большой работы, поскольку нет ни соответствующей команды, ни соответствующей программы. Разработка такой программы — это время, это деньги, и где-то эту группу надо собирать. Пока даже нету места, потому что все статусные институты контролирует либеральная команда», — сказал в заключение Хазин.

Напомним, Следственный комитет России заявил о задержании министра экономического развития Алексея Улюкаева по подозрению в вымогательстве взятки. В частности, 14 ноября министр получил взятку в размере двух млн долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую НК «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАК АНК «Башнефть» в размере 50%.

Между тем, представитель «Роснефти» заявил, что пакет акций был приобретен компанией в соответствии с законодательством РФ на основе лучшего коммерческого предложения, и по данным знакомых с ситуацией источников, на которые ссылаются СМИ, вопрос о пересмотре приватизационной сделки не стоит.