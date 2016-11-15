Москва, 15 ноября, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Официальная Москва обратила внимание на совместные учения Грузии и НАТО. Об этом говорится в опубликованном 15 ноября комментарии МИД РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Обратили внимание на очередные натовско-грузинские военные маневры, в которых принимают участие более 250 военнослужащих из 13 стран. В текущем году это уже третье многонациональное учение такого рода на территории Грузии — после «Noble Partner» в мае и «Agile Spirit» в сентябре. Идет планомерное наращивание масштабов и интенсивности оперативной подготовки вооруженных сил Грузии по натовским стандартам с активным подключением командно-штабных структур альянса», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Россия усматривает в подобной активности «серьезную угрозу стабильности и миру в регионе»: «О своей озабоченности неоднократно заявляли и другие соседи Грузии — Абхазия и Южная Осетия. Все мы помним, как посулы членства в НАТО, прозвучавшие на Бухарестском саммите, подтолкнули Тбилиси к преступному нападению на российских миротворцев и мирных жителей Цхинвала в августе 2008 года».

Ведомство напомнило, что в НАТО не скрывают, что нынешнее военное партнерство с Тбилиси «рассматривается как часть политики «сдерживания» России»: «Роль, которую Грузия берется играть в данном контексте, осложняет позитивный процесс оздоровления российско-грузинских отношений».

Напомним, референдум о статусе Грузии в НАТО был проведён в 2008 году. 77% проголосовавших поддержали вхождение страны в альянс. Вместе с тем Грузия до сих пор не является членом НАТО.