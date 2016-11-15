Москва, 15 ноября, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Материальное неравенство, различие в положении, занимаемом на работе, как 25 лет назад, так и сегодня являются потенциальными факторами социальной напряженности. Так, подавляющее большинство жителей России считают, что в обществе есть неприязнь между богатыми и бедными (86% в 2016 г., 81% в 1991 г.). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сергей Коровин. На миру. 1893 (Кулак и Нищий спор)

О противоречиях руководителей и рядовых служащих говорят 74%, ранее — 80%, 73% сегодня придерживаются того же мнения относительно предпринимателей и наемных работников. Несмотря на перемены и преобразования, произошедшие в России, по-прежнему ощутимы различия между рабочим классом и интеллигенцией с (58% в 2016 г. и 55% в 1991 г.).

За 25 лет изменились оценки, касающиеся стратификации по критерию географической принадлежности. Однако, если напряженность между коренными жителями и приезжими, согласно данным опроса, усилилась (в 1991 г. с тем, что она существует, соглашались 39%, в 2016 г. — уже 52%), то отношения сельских и городских жителей, напротив, стали считаться более теплыми (доля тех, кто говорит о наличии противоречий, снизилась с 61% до 46%).

В вопросе об отношениях между русскими и представителями других национальностей значимой динамики не зафиксировано (60% российских граждан продолжают считать, что определенные сложности есть).

Опрос проведен 29−30 октября 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.