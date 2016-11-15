Москва, 15 ноября, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал задержание главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева за взятку, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Фемида

«Перед законом все равны», — заявил Володин.

Следственный комитет утверждает, что министр с угрозами вымогал взятку в $2 млн от представителей «Роснефти» за положительную оценку сделки по приобретению «Башнефти». К самому соглашению о покупке у следователей претензий и вопросов нет.