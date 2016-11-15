Москва, 15 ноября, 2016, 09:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев провели обсуждение задержания министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

Kremlin. ru Владимир Путин и Дмитрий Медведев

«Председатель правительства в курсе задержания Улюкаева. Премьер обсуждал произошедшее с президентом РФ», — отметили в пресс-службе. Уточняется, что Медведев отметил необходимость тщательного расследования всех обстоятельств дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Улюкаев был задержан 14 ноября в Москве. По версии следствия, Улюкаев получил взятку в размере двух миллионов долларов за выданную МЭР положительную оценку, благодаря которой ПАО «НК «Роснефть» смогло приобрести госпакет акций ПАО АНК «Башнефть».

15 ноября политический обозреватель Адам Гэрри заявил, что задержание Улюкаева может «спровоцировать» расследование в отношении других, менее высокопоставленных политиков. Политолог из Якутии Виталий Обедин заявил, что Улюкаев, возможно, стал тем, на кого теперь можно будет списать, почему за два года в стране не случился «отскок в плюс».

На должность Улюкаева может быть назначен директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин.